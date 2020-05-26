РИАМО - 26 мая. В городе Пушкино из квартиры госпитализировали женщину с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками оперативного отдела за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции гражданин 1985 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Подозреваемый задержан.