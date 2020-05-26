РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мая. Асфальтовое покрытие отремонтируют на улице Школьной в микрорайоне Климовск Подольска, начался конкурсный аукцион, сообщается на сайте администрации округа.

«По поручению главы городского округа Подольск Николая Пестова размещена конкурсная документация для определения подрядной организации на проведение работ по ремонту асфальтового покрытия в микрорайоне Климовск на улице Школьная, дом №50, у корпусов №№1, 3, 4 (территория Жилгородка)», - говорится в сообщении.

После определения победителя аукциона и заключения муниципального контракта планируется выполнить ремонт 959 квадратных метров асфальтового покрытия, обустроить 327 квадратных метров парковочного пространства, установить более 400 единиц дорожного борта и 194 единиц садового борта, отремонтировать тротуар площадью 140 квадратных метров, подходы к подъездам, обустроить асфальтовое покрытие площадью 420 квадратных метров вблизи мусоросборочной площадки.

Прием заявок завершается 29 мая, после чего определят победителя аукциона. Работы планируют выполнить в летний сезон.