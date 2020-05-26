РИАМО - 26 мая. В квартире по улице Фрунзе, дом 10 округа Жуковский нашли труп с множественными гематомами на голове и теле, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками оперативного отдела за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области владелец квартиры 1978 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Преступления совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда».