РИАМО - 26 мая. В Московской области завершился сев яровых культур в пяти городских округах, лидирует в этой пятерке городской округ Зарайск, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

В Зарайске посеяли на площади 24,6 тысячи гектаров, в Луховицах — на 20,9 тысячи гектаров, в Серебряных Прудах - на 23,5 тысяч гектаров.

«Первые пять городских округов региона завершили весеннюю посевную кампанию. Зарайский городской округ - первый в этой пятерке. Яровые культуры также закончили сеять в Луховицком, Одинцовском, Чеховском, Можайском округах. Сегодня-завтра посевная яровых завершится в Серебряных Прудах», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Он добавил, что на сегодняшний день в Подмосковье яровыми культурами засеяно 194,4 тысячи гектаров. Осталось охватить порядка 33 тысяч гектаров. Параллельно идет и сев кормовых культур. Из них 96 тысяч гектаров, запланированных кормовыми, засеяли 70,7 тысячи гектаров.

Общая площадь сева зерновых, зернобобовых и кормовых в Подмосковье составляет 570 тысяч гектаров. По сравнению с прошлым годом посевные площади увеличились на 30 тысяч гектаров. Аграрии Московской области приступили к яровому севу в этом году в конце марта — на две недели раньше, чем обычно.

По словам Разина, завершится весенняя посевная по прогнозам также раньше обычного.