РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 мая. Во вторник на онлайн-занятии Школы здоровья и активного долголетия жителям Красногорска расскажут, как добиться необходимого для здоровья и психического благополучия баланса в базовых сферах жизни, говорится в паблике городской больницы №2 в соцсети «ВКонтакте».

«Школа здоровья и активного долголетия. В формате лекции-конференции в Zoom мы будем говорить о 4 базовых сферах нашей жизни, которые в балансе создают внутреннюю гармонию, являются основой нашего здоровья и психического благополучия», - говорится в сообщении.

Это будет практическое занятие, где участники научатся находить направления и ресурсы своего развития.

«Мы сделаем несколько упражнений, направленных на самодиагностику и самопомощь - конфиденциально, каждый – сам для себя. Пожалуйста, подготовьте листы бумаги, ручки и очень желательно – цветные карандаши или фломастеры», - добавляется в сообщении.

Занятие пройдет в формате Zoom-конференции во вторник в 17:00. Идентификатор конференции: 299 502 6021, пароль: 098890. Занятие проведет клинический, семейный психолог Надежда Маленкова.