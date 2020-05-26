РИАМО - 26 мая. В округе Пущино в ходе ссоры молодой человек нанес колото-резанное ранение брюшной полости своему оппоненту в ссоре, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», — сказал собеседник агентства.

Пострадавшего госпитализировала бригада скорой помощи. По подозрению в преступлении в отдел полиции доставлен гражданин 2000 года рождения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью».