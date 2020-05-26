РИАМО - 26 мая. В столице на территории главной выставки страны расцвела сирень, которая растет лишь на нескольких площадках города – «Красавица Москвы», всего на ВДНХ расцвело около 3 тысяч кустов 30 сортов сирени, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

«В мире осталось не более 50 колесниковских сортов. В Москве она растет на территории Кремля, на Сиреневом бульваре, а также в сиренгарии ВДНХ за павильоном №29 «Цветоводство и озеленение». Здесь сосредоточено 30 сортов, среди которых «Заря Коммунизма», «Красная Москва», «Красавица Москвы», «Зоя Космодемьянская», «Маршал Жуков» и другие», — говорится в сообщении.

Во времена ВДНХ СССР их посадил Андрей Громов, ученик знаменитого советского селекционера Леонида Колесникова. Именно Колесников вывел уникальные сорта сирени.

Форма цветков сирени сорта «Красавица Москвы» совершенна. Кусты, выведенные Колесниковым в начале и середине XX века, были не только столичной гордостью. Благодаря селекционеру-самородку в мире возникло такое понятие, как «русская сирень».

Эти удивительные растения можно встретить в парке Букингемского дворца в Лондоне, Королевских ботанических садах в южной части провинции Онтарио в Канаде, в национальных парках Холден Арборетиум и Арнолд Арборетум в США и даже возле здания Капитолия в Вашингтоне.

Еще один исторический сорт сирени, открывающий майский сезон цветения на ВДНХ – «Красная Москва». Он отличается стойкими соцветиями яркого пурпурного цвета, которые направлены вверх. Это один из самых распространенных сортов, выведенных Колесниковым. Крупными пурпурно-красными бутонами привлекает внимание сорт «Заря коммунизма». А цветки «Леонова» очень похожи на разноцветные чашечки.

C 28 марта ВДНХ временно закрыта для посетителей в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Но выставка работает виртуально, предлагая посетить видеоэкскурсии по музеям, мастер-классы и лекции в режиме онлайн. Более 30 кустов сортов сирени Колесникова посадили справа и слева от Центральной аллеи в районе площади Промышленности, 200 кустарников – на Сиреневой аллее.