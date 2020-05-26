РИАМО - 26 мая. В Подмосковье на 11 автовокзалах установили вендинговые автоматы по продаже средств индивидуальной защиты, где пассажиры могут купить одноразовую маску за 29 рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В этих аппаратах скоро появятся антисептик и защитные перчатки.

«Автоматы размещены в залах ожидания на объектах транспортной инфраструктуры в Подольске, Чехове, Ногинске, Дмитрове, Солнечногорске и других городах Московской области. Все аппараты принадлежат вендинговому оператору, который арендует у предприятия помещения», - говорится в сообщении.

Также защитные маски жители и гости Подмосковья могут купить в билетных кассах 39 автовокзалов «Мострансавто» и у водителей автобусов. Произвести оплату можно картой «Стрелка», бесконтактной банковской картой или гаджетом.

Подмосковные пассажиры купили около 8 тысяч одноразовых медицинских масок с начала масочного режима. С 12 мая жители региона обязаны носить защитные маски или респираторы в автобусах предприятия.

Каждый день на автовокзалах «Мострансавто» проходит комплексная дезинфекция. Специалисты проводят влажную уборку помещений с применением специальных обеззараживающих средств несколько раз в день. Обрабатываются все поверхности, с которыми могут соприкасаться пассажиры.

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Текстовая трансляция

26 МАЯ

- 101 медик скончался от коронавируса в России. Министерство здравоохранения России ведет регистр летальных исходов от Covid‑19 среди медработников.

- Вендинговые аппараты по продаже масок установили на 11 автовокзалах Подмосковья. В этих аппаратах скоро появятся антисептик и защитные перчатки.

- Путин заявил, что пик пандемии коронавируса в России пройден.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Подольск и Коломна лидируют по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Всего в Московской области выявили 35163 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Подмосковье самый высокий уровень самоизоляции зафиксировали в Лобне и в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. По данным на 12 часов, в Москве индекс равен 1,8 балла из 5.

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человек.