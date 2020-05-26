РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мая. Полицейские Подольска задержали иностранца, подозреваемого в изготовлении и хранении огнестрельного оружия, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«Сотрудники уголовного розыска 1-го отдела полиции УМВД России по Подольску на улице Санаторная задержали 35-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья. В ходе личного досмотра у мужчины изъяли сигнальный пистолет, конструктивно схожий с пистолетом Макарова. Подольским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу за ранее совершенное преступление», - говорится в сообщении.

Согласно заключению эксперта, сигнальный пистолет имеет изменения в конструкции и является огнестрельным оружием. Сотрудники полиции установили, что подозреваемый в одном из гаражных боксов на Бережковском проезде при помощи слесарных инструментов изготовил короткоствольное огнестрельное оружие и там же хранил его.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», «Незаконное изготовление оружия».

Санкции данных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 и 5 лет.