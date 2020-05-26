РИАМО - 26 мая. Столичная полиция во вторник днем проводит проверочные мероприятия на территории продовольственного центра «Фуд Сити» в новой Москве, сообщает ТАСС.

«Сотрудники столичной полиции и ОМОН приехали на рынок «Фуд сити» с проверочными мероприятиями», — сообщил источник агентства в правоохранительных органах.

По его словам, на месте также работает уголовный розыск.

Ранее полицейские и Росгвардия пресекли сход граждан около рынка. Они требовали снижения арендной платы.