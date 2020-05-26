РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 мая. Мужчина в лифте напал на жительницу подмосковной Балашихи и украл у нее золотую цепочку, злоумышленника задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в Балашихе в лифте. Неизвестный, применив насилие, похитил у 47-летней женщины золотую цепочку стоимостью 50 тысяч рублей. Пострадавшая обратилась с заявлением в дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское».

«Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции 36-летний местный житель. По данному факту следователем следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации.