РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мая. В Люберцах проводятся работы по монтажу и вводу в тестовую эксплуатацию 15 малогабаритных станций контроля качества атмосферного воздуха, экопосты начали устанавливать с 22 мая, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«В городском округе готовятся к вводу в эксплуатацию 15 малогабаритных экологических станций, 12 из них будут расположены на территории школ и детских садов. Такие экопосты будут мониторить качество воздуха по 10 показателям загрязняющих веществ, наиболее характерным для округа», - сказал Ружицкий.

В том случае, если посты экоконтроля зафиксируют превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе, специалисты ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» проведут более тщательное исследование. Также будет организован выезд мобильной лаборатории для установления возможных источников загрязнения и организации контрольно-надзорных мероприятий в их отношении.