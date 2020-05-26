РИАМО - 26 мая. Жена знаменитого певца Олега Газманова Марина рассказала, в чем секрет счастливых семейных взаимоотношений на самоизоляции, отметив, что нужно иногда отдыхать друг от друга, сообщает Федеральное агентство новостей.

Марина Газманова поделилась на своей странице в Instagram, что старается следовать рекомендациям политика и публициста Ирины Хакамады.

«Ирина Хакамада дала рецепт хороших отношений надолго: самоизоляция друг от друга. <…> Разошлись на время даже в разные углы — побыть самим с собой — и на крыльях любви вернулись, соскучившись», — написала она.

По ее словам, в их семейной жизни с певцом большую роль играют расставания, причины которых обычно гастроли. Соскучившись, они очень ждут встречи. Такому принципу они стараются следовать и на самоизоляции – каждый побудет наедине с собой, а потом их встреча происходит будто впервые.

Она считает, что если очень много времени проводить вместе, то можно заболеть «коронаненавистью». Газманова полагает, что временные расставания позволяют добавить огня в отношения.

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Текстовая трансляция

26 МАЯ

- Путин заявил, что пик пандемии коронавируса в России пройден.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Подольск и Коломна лидируют по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Всего в Московской области выявили 35163 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Подмосковье самый высокий уровень самоизоляции зафиксировали в Лобне и в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. По данным на 12 часов, в Москве индекс равен 1,8 балла из 5.

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человек.