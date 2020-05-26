РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 мая. Доля среднего и малого предпринимательства среди компаний, поставляющих детали и комплектующие для завода «Метровагонмаш», входящего в состав Трансмашхолдинга, превышает 70% от общего числа поставщиков, говорится в сообщении отдела по внешним связям и корпоративным коммуникациям АО «Метровагонмаш».

Обширная система отбора, оценки и контроля качества поставщиков, созданная за годы работы ТМХ, широко применяется на заводах, входящих в состав холдинга, в том числе и на «Метровагонмаш». Одним из постоянных и надежных партнеров «Метровагонмаш» является производственно-коммерческая фирма «ПКФ «Промтехсервис», которая поставляет заводу блоки распределительного устройства, двери для кабины машиниста и другие необходимые детали и оборудование.

«Сотрудничество с системообразующими организациями российской экономики, в число которых входит завод «Метровагонмаш», для нас и других представителей среднего и малого бизнеса имеет значимость не только с точки зрения престижа, но и помогает сохранить экономику компании в непростой кризисный период. Также важно, что наше партнерство является взаимовыгодным. Мы, как исполнители, получаем регулярные заказы, а завод, своевременно получая необходимые детали и комплектующие, работает без нарушений производственного плана», - сказал генеральный директор «ПКФ «Промтехсервис» Юрий Генералов.

Требования к организациям, отвечающим за поставки необходимых деталей и изделий, одинаковы вне зависимости от масштаба их деятельности: обеспечение стабильно высокого качества продукции, соблюдение сроков поставок, возможность оперативного внесения изменений в конструкцию в соответствии с изменяющимися технологическими требованиями.

«В настоящее время «Метровагонмаш» работает по действующим контрактам с ГУП «Московский метрополитен» и ЗАО «Бакинский метрополитен». В течение ближайших месяцев ожидается завершение выполнения договора о поставке в Московское метро вагонов серии 81-765/766/767 модели «Москва», - отмечается в сообщении.