РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 мая. Порядка 1,5 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты и 3,6 тысяч защитных очков передали Московской областной станции скорой помощи в подмосковном Красногорске, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Передача состоялась во вторник в рамках акции «Спасибо врачам» партии «Единая Россия». Помимо Брынцалова, в церемонии приняли участие глава городского округа Красногорск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Эльмира Хаймурзина, заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева, главврач областной станции скорой помощи Олег Какурин.

«Передали 3 600 защитных очков, которые выбрала сама служба скорой помощи, а также 1500 костюмов, бахил, респираторы, которые имеют третью степень защиты – для того, чтобы весь комплект соответствовал тем нормам и протоколам защиты, которые сегодня необходимы при работе с Covid-положительными больными», - сказал Брынцалов.

Он пояснил, что акция «Спасибо врачам» идет уже не первый месяц. К ключевым мероприятиям Брынцалов отнес передачу нуждающимся муниципалитетам машин скорой помощи в начале пандемии. По его словам, на сегодняшний день эти автомобили уже совершили порядка 6 тысяч выездов.

«Руководитель партии Дмитрий Медведев обратился ко всем членам партии с предложением поучаствовать в организации помощи врачам. По всей стране было собрано более 402 миллионов рублей. В Московской области активом партийным собрали более 12 миллионов рублей. На эти средства мы приобрели средства защиты, которые необходимы медикам на данный момент», - добавил Брынцалов.

Олег Какурин пояснил, что средства индивидуальной защиты уже сегодня передадут во все подстанции региона.

«В Красногорске останется порядка 250 комплектов. Мы можем констатировать, что уже вышли на плато. Этого количества должно хватить на 2-2,5 недели», - отметил Какурин.

По словам заведующей Красногорской подстанцией скорой помощи Татьяны Недобежкиной, в городе работают 18 бригад, еще 6 – в поселке Нахабино.

Хаймурзина подчеркнула, что тяжелое время показывает, чего стоят люди. По ее словам, красногорские партийцы активно приняли участие в сборе средств для помощи медикам.

«Хочу сказать, что региональное отделение партии «Единая Россия», и в том числе наше местное отделение, очень активную позицию занимают – от личных пожертвований до работы в штабах волонтеров и адресной помощи. Я благодарна всем своим коллегам за то, что они сделали это доброе дело», - сказала Хаймурзина.

Текстовая трансляция

26 МАЯ

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- В Подмосковье самый высокий уровень самоизоляции зафиксировали в Лобне и в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. По данным на 12 часов, в Москве индекс равен 1,8 балла из 5.

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

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