РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мая. Завод «ЗиО-Подольск» приступил к изготовлению оборудования для первой атомной станции в Турецкой Республике, сообщается на сайте предприятия.

«ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш») приступил к изготовлению оборудования по европейскому дизайну «Arabelle». Для машинного зала первой атомной станции в Турецкой Республике в настоящее время на заводе ведется производство закладных деталей конденсатора. Отгрузка готовой продукции намечена на конец июня. Общий вес изделий составит порядка 17,5 тонн», - говорится в сообщении.

В ходе производства применяются уникальные технологические решения. Так, в процессе шипования закладных деталей используется сварочный аппарат для дуговой приварки стержней под керамическими кольцами Nelson 6000 (Lincoln Electric, США). Всего таким методом приварят 576 шпилек. Процесс сварки одного крепежа в среднем занимает около 20 секунд.

«Производство оборудования по проекту «Arabelle» – новое для предприятия направление работы. Мы уже прошли достаточно сложный путь согласования всей необходимой документации – начиная от конструкторских разработок и заканчивая планами качества. Все оборудование проходит жесткий контроль на всех этапах изготовления», – отметил начальник производства оборудования МЗ АЭС по технологии Arabelle ПАО «ЗиО-Подольск» Александр Глухов.

Кроме того, с производственной площадки ПАО «ЗиО-Подольск» для реакторного отделения энергоблока № 1 АЭС «Аккую» отгружен барботер. Аппарат изготовлен из аустенитной хромоникелевой стали и предназначен для конденсации пара. Масса изделия – 15 тонн, длина – около 8 метров, диаметр – 2,5 метра, высота – 4 метра.

Проект АЭС «Аккую» предусматривает сооружение четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна типа ВВЭР поколения 3+ мощностью 1200 мегаватт. Строительство первой АЭС в Турецкой Республике реализуется на условиях ВОО (Build – Own – Operate или «строй – владей – эксплуатируй»).