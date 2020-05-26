РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 26 мая. В городском округе Щелково начали выдавать очередную партию продуктовых наборов жителям, нуждающимся в помощи и находящимся в группе риска из-за пандемии коронавируса, всего раздадут более 2 тысяч наборов, сообщается на сайте администрации городского округа.

Поддержка осуществляется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«По поручению губернатора началась раздача продуктовых наборов. Получить их могут не только пожилые граждане, но и многодетные семьи», - говорится в сообщении.

Продуктовый набор могут получить пожилые жители старше 60 лет, а также одиноко проживающие пенсионеры; жители с доходом ниже 19 696 рублей и инвалиды первой группы на самоизоляции.

Данные категории жителей для оформления заявки и консультации могут позвонить по телефону: 8(496)56-6-70-95 и 8(496)566-61-09.

Также продуктовые наборы полагаются многодетным семьям, в которых воспитывается два и более ребенка дошкольного возраста или ребенок-инвалид; семьям, чье материальное положение резко ухудшилось в связи с потерей работы одного (обоих) родителей в период распространения коронавирусной инфекции и малообеспеченным семьям с детьми.

Для получения наборов этой категории жителей необходимо связаться с Щелковским управлением социальной защиты населения по телефонам: 8(496)566-80-27, 8(496)562-81-79. Также работает номер единой горячей линии: 8(496)566-98-03.

Текстовая трансляция

26 МАЯ

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- В Подмосковье самый высокий уровень самоизоляции зафиксировали в Лобне и в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. По данным на 12 часов, в Москве индекс равен 1,8 балла из 5.

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человек.