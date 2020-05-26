РИАМО - 26 мая. Дирекция международной премии «Звезда театрала» завершит прием заявок на соискание этой престижной зрительской награды 15 июня, говорится в сообщении пресс-службы журнала «Театрал».

Поклонники театра могут проголосовать на сайте премии за лучших актеров, режиссеров, театры и премьеры сезона. Также представлена новая актуальная номинация - «Лучший арт-ответ пандемии».

«Этой номинацией дирекция премии решила отметить самые креативные, творческие, эмоциональные активности театральных деятелей или театров в интернете, ставшие в условиях всеобщей унылой самоизоляции настоящим глотком позитива. И судя по тому, как энергично зрители стали предлагать кандидатов в эту номинацию, театральная активность в сетях не осталась незамеченной», - сказал главный редактор журнала «Театрал», президент премии «Звезда театрала» Валерий Яков.

По его словам, на сегодняшний день «Лучший арт-ответ пандемии» - это одна из самых популярных и постоянно пополняемых номинаций.

После завершения приема заявок будет составлен лонг-лист, в который включат до 10 претендентов на победу в каждой из 19 номинаций. После публикации лонг-листа на сайте «Театрала» начнется новое голосование, которое продлится до сентября. По его итогам претенденты, набравшие наибольшее количество голосов, будут включены в шорт-лист. Всего в шорт-лист войдут не более трех кандидатов в каждой номинации.

Имена лауреатов назовут 7 декабря на XIII торжественной церемонии награждения премии «Звезда театрала» в Театре Вахтангова.

Принять участие в голосовании можно по ссылке: https://teatral-online.ru/star/votebox/.