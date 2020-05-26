РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мая. Полицейские Подольска задержали 30-летнего жителя Москвы, подозреваемого в краже 110 тысяч рублей из сейфа организации, в которой он работал, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя коммерческой организации о том, что неизвестный похитил денежные средства из сейфа в торговом зале организации. Общая сумма материального ущерба составила 110 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 30-летнего жителя Москвы, сотрудника пострадавшей организации. Злоумышленник пояснил, что похищенные денежные средства потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата», - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.