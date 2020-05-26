РИАМО - 26 мая. В подмосковном Реутове в период пандемии COVID-19 сократилось количество разводов, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Из-за ограничительных мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, временно приостановлена государственная регистрация брака. Регистрация производится по ранее поданным заявлениям только в исключительных случаях при условии соблюдения всех защитных мер и без участия гостей», - говорится в сообщении.

Пары, которые планировали зарегистрировать брак в торжественной обстановке с близкими, родными и друзьями, не отзывают свои заявления, а переносят регистрацию брака на более поздние даты.

«Количество обращений граждан в период самоизоляции не уменьшилось. Заявление на выдачу архивного документа можно подать через единый портал госуслуг и там же оплатить госпошлину. Регистрация рождения во избежание массового скопления людей также производится по предварительной записи через портал госуслуг. Если у заявителя по каким-либо причинам нет доступа к порталу, записаться на прием можно по телефону горячей линии 8(495)528-50-00. Регистрация смерти производится в обычном режиме», - сказала руководитель Реутовского отдела ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области Ирина Солдатова.

Она также отметила, что с 25 марта отдел записи актов гражданского состояния в Реутове работает по новому графику: вторник, среда, пятница – с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00, суббота – с 8:00 до 12:00 и 12:30 до 16:30, воскресенье, понедельник – выходной, четверг – санитарный день.

«Каждые два часа мы проводим дезинфекцию поверхностей и дополнительное проветривание помещений во избежание распространения вируса. Просим отнестись с пониманием к доставленным неудобствам, так как они носят временный характер и обусловлены заботой о здоровье граждан», - обратилась к жителям городского округа Солдатова.

Также она отметила, что количество заявлений на расторжение брака с начала периода за период самоизоляции заметно снизилось.

Любой интересующий вопрос по работе органов записи актов гражданского состояния в Реутове жители могут задать по телефону: 8(495)528-50-00.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

26 МАЯ

- Путин заявил, что пик пандемии коронавируса в России пройден.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Подольск и Коломна лидируют по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Всего в Московской области выявили 35163 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Подмосковье самый высокий уровень самоизоляции зафиксировали в Лобне и в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. По данным на 12 часов, в Москве индекс равен 1,8 балла из 5.

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человек.