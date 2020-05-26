РИАМО - 26 мая. Президент РФ Владимир Путин предложил назначить проведение всероссийской акции «Бессмертный полк» на дату 26 июля, сообщает РИА Новости.

По словам президента, данное шествие нельзя провести с соблюдением социальной дистанции.

«Строгие режимы безопасности <…> по объективным причинам не можем обеспечить при проведении марша «Бессмертного полка», <…> когда по улицам городов идет нескончаемый людской поток. Здесь <…> никакой дистанции соблюсти невозможно по определению», — сказал Путин в ходе общения с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Шествие планируют провести 26 июля после парада ВМФ. Если риски по коронавирусу к этому времени сохранятся, то акцию перенесут еще на месяц.

Акция «Бессмертный полк» проходит ежегодно 9 мая в России и других странах. В этому году ее пришлось перенести из-за пандемии коронавирусной инфекции, чтобы сохранить здоровье людей и избежать риска заражения коронавирусом.