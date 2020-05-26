Как пройдет ЕГЭ‑2020: сроки и расписание

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Из-за пандемии коронавируса государственные экзамены для одиннадцатиклассников были перенесены на более поздние даты. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24», школьники начнут сдавать ЕГЭ с 3 июля. Приемная кампания в вузах также состоится позже, чем обычно.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в 2020 году ЕГЭ смогут сдавать только те, кто собирается поступать в высшие учебные заведения.

При этом пробные госэкзамены состоятся 29 и 30 июня, но без участия выпускников. Они пройдут для организаторов, которым необходимо отработать технические моменты и проверить, соответствует ли система требованиям безопасности Роспотребнадзора. Места проведения экзаменов снабдят средствами защиты, и будет организована рассадка с соблюдением социальной дистанции.

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