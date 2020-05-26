Как пройдет ЕГЭ‑2020: сроки и расписание

Новые сроки проведения ЕГЭ
Из-за пандемии коронавируса государственные экзамены для одиннадцатиклассников были перенесены на более поздние даты. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24», школьники начнут сдавать ЕГЭ с 3 июля. Приемная кампания в вузах также состоится позже, чем обычно.
Из-за сложной эпидемиологической ситуации в 2020 году ЕГЭ смогут сдавать только те, кто собирается поступать в высшие учебные заведения.
При этом пробные госэкзамены состоятся 29 и 30 июня, но без участия выпускников. Они пройдут для организаторов, которым необходимо отработать технические моменты и проверить, соответствует ли система требованиям безопасности Роспотребнадзора. Места проведения экзаменов снабдят средствами защиты, и будет организована рассадка с соблюдением социальной дистанции.
Расписание экзаменов
3 июля посетят пункты проведения госэкзаменов выпускники, сдающие географию, литературу и информатику. 6 и 7 июля пройдет ЕГЭ по русскому языку, а 10-го – по математике.
13 июля ждут выбравших историю и физику. 16 июля можно будет сдать обществознание и химию, а 20-го – биологию и письменную часть экзамена по иностранным языкам. Завершится основная волна ЕГЭ 23 июля – в этот день школьников ждет устная часть госэкзамена по иностранным языкам.
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Дополнительные даты
Переносятся на более поздний срок и резервные дни сдачи ЕГЭ. На 24 июля запланировано проведение экзаменов по всем предметам, кроме русского и иностранных языков. 25 июля можно будет сдать ЕГЭ по любому из учебных предметов.
Для выпускников, которые по уважительной причине не смогут присутствовать на ЕГЭ в июле, предусмотрены дополнительные даты проведения экзаменов в августе. Конкретные числа будут названы позднее.
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