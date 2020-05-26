РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 мая. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Мособлштаб по коронавирусу.

«В Подмосковье за сутки выявлено 817 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 1 797», - говорится в сообщении.

По состоянию на 25 мая, в горокруге насчитывалось 1 777 случаев заражения коронавирусом.

Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Московской области составляет 35 163. Скончались 349 заболевших, выздоровели и выписались 6 178 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 8(800)550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на COVID-2019 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

26 МАЯ

- Путин заявил, что пик пандемии коронавируса в России пройден.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Подольск и Коломна лидируют по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Всего в Московской области выявили 35163 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Подмосковье самый высокий уровень самоизоляции зафиксировали в Лобне и в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. По данным на 12 часов, в Москве индекс равен 1,8 балла из 5.

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человек.