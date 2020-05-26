РИАМО - 26 мая. Президент РФ Владимир Путин заявил, что пик по коронавирусу в России считается пройденным, сообщает РИА Новости.

Глава государства поблагодарил военнослужащих подразделений Минобороны, которые оказывали помощь в борьбе с коронавирусом Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, другим странам.

«Мы сейчас от них тоже получаем <...> предложения о помощи. Правда, пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным», — сказал президент в ходе рабочей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

За весь период пандемии в России на текущий момент зафиксировано 362 342 случая инфицирования Covid-19. Зарегистрировано 3807 летальных исходов, выздоровело 131 129 человек.

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Текстовая трансляция

26 МАЯ

- Путин заявил, что пик пандемии коронавируса в России пройден.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Подольск и Коломна лидируют по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Всего в Московской области выявили 35163 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Подмосковье самый высокий уровень самоизоляции зафиксировали в Лобне и в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. По данным на 12 часов, в Москве индекс равен 1,8 балла из 5.

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человек.