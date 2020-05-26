РИАМО – 26 мая. Президент России Владимир Путин объявил, что парад Победы состоится в Москве 24 июня, сообщает РИА Новости.

«Глава государства приказал начать подготовку к этому событию. Министру обороны Сергею Шойгу поручено обеспечить самый строгий режим безопасности, свести к минимуму риски», - говорится в сообщении.

Шойгу напомнил, что именно 24 июня в 1945 году на Красной площади прошел первый парад победителей.

В этом году из-за пандемии коронавируса в России перенесли большинство праздничных мероприятий в честь Дня Победы. В день 75-летия Победы, 9 мая, над Красной площадью в Москве состоялся пролет военной авиации. В авиапараде приняли участие 75 самолетов и вертолетов.

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