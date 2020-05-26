РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мая. В городском округе Подольск за минувшие сутки выявили 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

«По данным на вторник, за сутки в Подмосковье выявили 817 новых случаев заболевания коронавирусом. В Подольске было выявлено 99 случаев. Всего в округе зафиксировали 1 963 заболевших», — говорится в сообщении.

Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Московской области составляет 35 163. Скончались 349 заболевших, выздоровели и выписались 6 178 человек.

Жителям Подмосковья рекомендуется соблюдать введенные в регионе правила самоизоляции. При появлении любых симптомов ОРВИ необходимо вызывать врача. Также необходимо носить защитные маски.