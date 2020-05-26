РИАМО - 26 мая. Следствие планирует выйти в суд с ходатайством о заключении под стражу мужчины, который устроил погром на воинском мемориале в подмосковной Черноголовке, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

В Черноголовке задержали 37-летнего мужчину, который повредил венок и раскидал цветы у обелиска войнам Великой Отечественной войны.

«Следователем следственного отдела по городу Ногинску ГСУ СУ России по Московской области задержан подозреваемый в умышленном повреждении конструкции обелиска, возведенного в честь Победы в Великой Отечественной войне (пункт «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По месту жительства подозреваемого провели обыск, сам мужчина находится на допросе. Ход расследования находится на личном контроле исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области.

Ранее по факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм».