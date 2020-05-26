РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мая. Жители Люберец смогут поучаствовать в молодежном конкурсе научно-технических работ «Орбита молодежи», его проводит госкорпорация «Роскосмос», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Заявки можно отправить до 3 июля. К участию приглашаются аспиранты и студенты ВУЗов, преподаватели, научные работники и другие в возрасте от 18 до 35 лет.

«Для участия в конкурсе принимаются научно-технические работы с результатами научных исследований и разработок, проектно-конструкторские и методические разработки, экспериментальные работы, работы по созданию и внедрению в производство прогрессивных технологических процессов, материалов, совершенствованию методов управления и организации разработок», - говорится в сообщении.

Авторы могут принять участие в конкурсе индивидуально или в составе авторских коллективов (до 5 человек). Каждый участник конкурса с учетом всех номинаций может подать не более одной индивидуальной заявки и быть одновременно участником не более чем одной заявки от авторского коллектива.

Заявки подаются через сайт конкурса. Темы конкурса появятся там же. Лауреаты первой, второй и третьей премий конкурса получают дипломы победителей и ценные подарки. Лауреаты первой премии получают возможность прохождения образовательной программы на Байконуре.

Работы финалистов конкурса будут опубликованы в Сборнике тезисов Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Орбита молодежи» и перспективы развития российской космонавтики».