РИАМО - 26 мая. Региональные предприниматели вносят большой вклад в развитие экономики Подмосковья, несмотря на сложное для региона время, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

«Уважаемые представители бизнеса и руководители предприятий! Хочу поблагодарить вас за вклад в развитие экономики Московской области. За то, что в это сложное время вы не опускаете руки и остаетесь движущей силой региона», — сказала Егорова.

Она добавила, что правительство всегда готова оказать помощь и поддержку предпринимателям.

«В это время трансформаций и перемен особенно важно быть сплоченными и сохранять открытый диалог. Мы всегда готовы оказать вам всевозможную помощь. Помните, что каждый из вас – часть команды Московской области», — добавила Егорова.

День российского предпринимательства — профессиональный праздник, введенный в 2007 году. Отмечается 26 мая.