РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мая. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил выпускников школ с последним звонком и пожелал им успехов, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В администрации Люберец во вторник состоялся онлайн последний звонок. Его провел начальник управления по работе с молодежью администрации Люберец Борис Новиков.

«Этот год необычный, я думаю, что ни родители, ни выпускники, ни учителя не могли предположить, что они так будут проводить последний звонок. Я могу сказать, что все равно над нами мирное небо, а сегодняшние технологии позволяют нам общаться онлайн. Хочу поздравить наших выпускников, последний звонок - это некая грусть, но и радость. За время обучения вы нашли друзей, набрались опыта и узнали много нового. Хочу пожелать успехов», - сказал глава.

По его словам, на сегодняшний день в округе 1393 выпускника.