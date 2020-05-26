РИАМО – 26 мая. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Сергей Соловьев рассказал, что физические упражнения улучшают функциональность легких, сообщает aif.ru.

Медик напомнил, что несложная физическая активность, например, пара часов езды на велосипеде в неделю, позволяет снизить риск смертности у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких на треть, а то и на 40%.

«Регулярная физкультура помогает повысить переносимость нагрузок, снижает степень одышки за счет более хорошей проходимости дыхательных путей и снижения утомляемости мышц грудины, пресса и рук и ног. Все это положительно сказывается на показателях дыхания», — отметил врач.

Он уточнил, что здоровые люди должны ежедневно заниматься физкультурой 60-90 минут. И при проблемах с органами дыхания — 10-45 минут.

Соловьев отметил, что во время занятием спортом нужно вести контроль за сердцебиением и максимальным потреблением кислорода. Кроме того, он не рекомендует делать все упражнения на максимум — физическая активность должна улучшить состояние человека, а не истощить его. Поэтому не должно быть никакой усталости.

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26 МАЯ

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