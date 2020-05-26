РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мая. В подмосковных Люберцах водитель иномарки Mazda 6 насмерть сбил пешехода, говорится в сообщении МУ МВД России «Люберецкое».

По предварительным данным, 25 мая в 02:10 по адресу: Люберцы, 6 километр 700 метров автодороги «Томилино - Мотяково - Новый Милет - Железнодорожный» совершен наезд на пешехода. Водитель Mazda 6 двигался со стороны деревни Марусино в сторону деревни Торбеево. В результате торможения он не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. В этой связи он наехал на пешехода, находившегося на проезжей части, а затем совершил наезд на световую опору.

«Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Личность пешехода устанавливается. Приметы погибшего: на вид 30-35 лет, азиатской внешности, одет в синюю болоньевую куртку, темные спортивные штаны. По факту ДТП следственным управлением МУ МВД России «Люберецкое» проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины случившегося», - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции просят всех, кому что-либо известно о данном дорожно-транспортном происшествии, сообщить в МУ МВД России «Люберецкое» по телефону: 8(495)554-93-94 или 112.