РИАМО - 26 мая. Подмосковная полиция возбудила уголовное дело о вандализме по факту разгрома военного мемориала в Черноголовке, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Отделом дознания МУ МВД России «Ногинское» по факту осквернения обелиска Воинской славы в городском округе Черноголовка возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Ранее полицейские доставили в отделение 37-летнего мужчину, который повредил венок и раскидал цветы у обелиска.