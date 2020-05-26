РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 мая. В Домодедове приступили к проектированию поликлиники в микрорайоне Южный, написал глава городского округа Домодедово Александр Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Как и обещали, приступили к проектированию долгожданной поликлиники в микрорайоне Южный. К концу года завершим проектные работы. Планируемые сроки строительства – 2021–2023 годы», - написал Двойных.

Новое медучреждение для детей и взрослых будет рассчитано на 400 посещений за смену. Кроме специалистов первичного звена, прием будут вести врачи узкого профиля. В проекте поликлиники предусмотрен дневной стационар и отделение неотложной помощи.