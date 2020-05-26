РИАМО - 26 мая. В Московской области за прошедшие сутки на 15% увеличилось число автомобилей на дорогах по сравнению с 24 мая, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В понедельник, 25 мая, по областным дорогам проехали более двух миллионов автомобилей, что на 8,5% больше, чем в понедельник на прошлой неделе», — отмечается в материале.

Сегодня утром было затруднено движение на трассах А-107 (Малое кольцо) и А-108 (Большое кольцо), также было много машин в районе съездов на вылетные магистрали на Щелковском шоссе в Балашихе, на Ярославском шоссе в Мытищах по направлению в область и в Лобне на Букинском шоссе, улицах Киово и Батарейной.

Для поездок на общественном и личном транспорте в Подмосковье цифровой пропуск больше не понадобится, но в регионе продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции.