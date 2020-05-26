РИАМО - 26 мая. Личные данные переболевших коронавирусной инфекцией в легкой форме удаляются из приложения «Социальный мониторинг» в течение десяти дней после того, как у пациентов истекает срок карантина, сообщил во вторник руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

«Данные в течение десяти дней, у нас это прописано в регламенте, удаляются в соответствии с законом», - сказал Лысенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

С момента запуска приложения «Социальный мониторинг» в середине апреля в нем зарегистрировались около 67 тысяч человек.

Приложение «Социальный мониторинг» позволяет контролировать соблюдение карантина в Москве во время пандемии коронавируса. Этим приложением пользуются все пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые лечатся дома.

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Текстовая трансляция

26 МАЯ

- Путин заявил, что пик пандемии коронавируса в России пройден.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Подольск и Коломна лидируют по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Всего в Московской области выявили 35163 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Подмосковье самый высокий уровень самоизоляции зафиксировали в Лобне и в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. По данным на 12 часов, в Москве индекс равен 1,8 балла из 5.

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человек.