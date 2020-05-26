Каршеринг по новым правилам: сколько стоит аренда на 5 дней

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Сегодня сервис предлагает клиентам машины категории «На каждый день», «На каждый день +», фургоны и шаттлы.

Тарифы доступны из расчета на 5 и 7 суток. Их можно продлевать на 1, 3, 5 или 7 дней.

Аренда авто на 5 дней обойдется от 5 600 рублей, на 7 дней – от 7 500 рублей. В стоимость входит 120 часов. Километры оплачиваются дополнительно по цене 11,5 руб./км.

Проверять рабочий пропуск клиента сервис будет ежедневно. Если пропуск закончится в середине действия аренды, а ввести новый клиент не сможет, придется завершить аренду.

Услуга «Передать руль» по передаче управления автомобилем другому пользователю, которую сервис запустил весной 2020 года, в период ограничений действовать не будет.

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