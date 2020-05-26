Каршеринг по новым правилам: сколько стоит аренда на 5 дней

Срок аренды
Столичный каршеринг с 25 мая частично возобновил работу. Как рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, краткосрочный прокат на одну-две поездки пока невозможен. Арендовать машину разрешается не менее чем на 5 дней.
Требования о минимальном сроке аренды будут контролироваться с помощью Единой навигационной системы Москвы.
Санитарные требования
Все операторы сервиса получили от Роспотребнадзора санитарные требования, обязательные к выполнению. Отныне перед передачей клиенту машина будет проходить обязательную дезинфекцию. После завершения аренды автомобиль будет временно исчезать с карты в приложении оператора и направляться на дезинфекцию.
Отслеживать своевременную обработку всех машин будут сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) при помощи геолокации и телематического оборудования.
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Оформление пропуска
Для передвижения по городу на арендованном авто необходимо оформить цифровой пропуск. Длительный срок аренды позволяет воспользоваться услугой только жителям, имеющим рабочие и служебные пропуска.
Перед началом аренды привяжите номер машины к своему пропуску, внесите данные в приложение оператора сервиса. Аренда стартует только после проверки легальности пропуска.
Парковка для автомобилей системы московского каршеринга останется бесплатной.
«Яндекс.Драйв»
Сегодня сервис предлагает клиентам машины категории «На каждый день», «На каждый день +», фургоны и шаттлы.
Тарифы доступны из расчета на 5 и 7 суток. Их можно продлевать на 1, 3, 5 или 7 дней.
Аренда авто на 5 дней обойдется от 5 600 рублей, на 7 дней – от 7 500 рублей. В стоимость входит 120 часов. Километры оплачиваются дополнительно по цене 11,5 руб./км.
Проверять рабочий пропуск клиента сервис будет ежедневно. Если пропуск закончится в середине действия аренды, а ввести новый клиент не сможет, придется завершить аренду.
Услуга «Передать руль» по передаче управления автомобилем другому пользователю, которую сервис запустил весной 2020 года, в период ограничений действовать не будет.
«Делимобиль»
Стоимость аренды авто у этого сервиса начинается от 2 944 рублей за 5 дней пользования автомобилем. В тариф включено 200 км. Превышение лимита обойдется в 6,35 руб./мин и выше в зависимости от времени суток.
Представители сервиса напоминают о необходимости привязать пропуск в приложении, иначе поехать не получится. Номер забронированного автомобиля нужно обязательно вписать в пропуск на nedoma.mos.ru, выбрав пункт «Передвигаюсь на личном авто».
BelkaCar
Тарифы в этом сервисе проката авто на 5 дней следующие:
KIA, Volkswagen – 7 000 рублей;
Mercedes-Benz – 9 000 рублей.
Оплата за все дни происходит сразу после начала аренды. В стоимость включено 500 км пробега, далее за каждый километр – 7,5 рублей для KIA и Volkswagen или 10 рублей для Mercedes-Benz.
По завершении 5-дневного срока начинается поминутная тарификация – одна минута стоит 7,5 рублей или 10 рублей в зависимости от марки авто.
Чтобы забронировать авто, в приложении нужно ввести номер пропуска. Зона передвижения: Москва и область.
YouDrive
Стоимость аренды авто в сервисе YouDrive – 5 000 рублей за пять дней. Деньги списываются сразу после успешной брони авто. В стоимость включены 100 км пробега каждые сутки. Все, что свыше, будет считаться по тарифу 8 рублей за километр.
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