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Шпаргалки

Каршеринг по новым правилам: сколько стоит аренда на 5 дней

С 25 мая в Москве после перерыва заработал каршеринг. Как взять машину в аренду по новым правилам, читайте в материале РИАМО.
© РИА Новости,   Сергей Пятаков
1

Срок аренды

  сайт мэра Москвы

Столичный каршеринг с 25 мая частично возобновил работу. Как рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, краткосрочный прокат на одну-две поездки пока невозможен. Арендовать машину разрешается не менее чем на 5 дней.

Требования о минимальном сроке аренды будут контролироваться с помощью Единой навигационной системы Москвы.

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2

Санитарные требования

  группа BelkaCar на facebook

Все операторы сервиса получили от Роспотребнадзора санитарные требования, обязательные к выполнению. Отныне перед передачей клиенту машина будет проходить обязательную дезинфекцию. После завершения аренды автомобиль будет временно исчезать с карты в приложении оператора и направляться на дезинфекцию.

Отслеживать своевременную обработку всех машин будут сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) при помощи геолокации и телематического оборудования.

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3

Оформление пропуска

© сайт мэра Москвы,   Юлия Иванко

Для передвижения по городу на арендованном авто необходимо оформить цифровой пропуск. Длительный срок аренды позволяет воспользоваться услугой только жителям, имеющим рабочие и служебные пропуска.

Перед началом аренды привяжите номер машины к своему пропуску, внесите данные в приложение оператора сервиса. Аренда стартует только после проверки легальности пропуска.

Парковка для автомобилей системы московского каршеринга останется бесплатной.

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4

«Яндекс.Драйв»

  пресс-служба "Яндекс"

Сегодня сервис предлагает клиентам машины категории «На каждый день», «На каждый день +», фургоны и шаттлы.

Тарифы доступны из расчета на 5 и 7 суток. Их можно продлевать на 1, 3, 5 или 7 дней.

Аренда авто на 5 дней обойдется от 5 600 рублей, на 7 дней – от 7 500 рублей. В стоимость входит 120 часов. Километры оплачиваются дополнительно по цене 11,5 руб./км.

Проверять рабочий пропуск клиента сервис будет ежедневно. Если пропуск закончится в середине действия аренды, а ввести новый клиент не сможет, придется завершить аренду.

Услуга «Передать руль» по передаче управления автомобилем другому пользователю, которую сервис запустил весной 2020 года, в период ограничений действовать не будет.

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5

«Делимобиль»

  пресс-служба компании «Делимобиль»

Стоимость аренды авто у этого сервиса начинается от 2 944 рублей за 5 дней пользования автомобилем. В тариф включено 200 км. Превышение лимита обойдется в 6,35 руб./мин и выше в зависимости от времени суток.

Представители сервиса напоминают о необходимости привязать пропуск в приложении, иначе поехать не получится. Номер забронированного автомобиля нужно обязательно вписать в пропуск на nedoma.mos.ru, выбрав пункт «Передвигаюсь на личном авто».

6

BelkaCar

  пресс-служба BelkaCar

Тарифы в этом сервисе проката авто на 5 дней следующие:

KIA, Volkswagen – 7 000 рублей;

Mercedes-Benz – 9 000 рублей.

Оплата за все дни происходит сразу после начала аренды. В стоимость включено 500 км пробега, далее за каждый километр – 7,5 рублей для KIA и Volkswagen или 10 рублей для Mercedes-Benz. 

По завершении 5-дневного срока начинается поминутная тарификация – одна минута стоит 7,5 рублей или 10 рублей в зависимости от марки авто.

Чтобы забронировать авто, в приложении нужно ввести номер пропуска. Зона передвижения: Москва и область.

7

YouDrive

Стоимость аренды авто в сервисе YouDrive – 5 000 рублей за пять дней. Деньги списываются сразу после успешной брони авто. В стоимость включены 100 км пробега каждые сутки. Все, что свыше, будет считаться по тарифу 8 рублей за километр.

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