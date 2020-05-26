РИАМО – 26 мая. Продюсера, общественного деятеля Иосифа Пригожина задели непристойные стихи певца и политика Сергея Шнурова, которые тот сочинил в ответ на заявление супруга певицы Валерии о бедственном положении артистов эстрады, сообщает Nation News.

Оскорбленный продюсер в своем личном блоге в соцсети Instagram сравнил эпатажного поэта с «уличной шпаной». Подписчиков развеселил онлайн-конфликт звезд. Часть фанатов вступилась за артиста, часть заявила о бессмысленности споров в сети.

«Я бы на вашем месте в СМИ уточнила свои высказывания, а не ругалась в Instagram. Ругаться со Шнуром — как лить воду в море, можно бесконечно», – написала подписчица к посту Пригожина в Instagram.

Больше всего общественного деятеля задела строчка певца: «Я х*** («удивлен»), дядя Йося, бедствуете с тетей Лерой?». Пригожин в своем ответе Шнурову признался, что для него самое святое – это семья.

Ранее Шнуров разместил в своем Instagram-аккаунте стихотворение, посвященное Пригожину и его жене, певице Валерии, в котором иронично обыграл слова продюсера о «чудовищном» положении артистов из-за Covid-19.