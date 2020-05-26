РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мая. В подмосковном Подольске на набережной водоема Южный сделают три пляжные зоны и место для ловли рыбы, в настоящее время там проложили новые асфальтовые дорожки и установили лавочки и урны, сообщила «РИАМО в Подольске» главный специалист МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» Любовь Дерявко.

Подрядная организация ООО «Стройгранд» завершает работы по прокладке асфальтовых дорожек на набережной водоема Южный и установке новых лавочек и урн. Изначально на набережной было 340 квадратных метров тротуаров, их заменили на новые и дополнительно сделали еще 1,1 тысячи квадратных метров тротуаров. Работы планируют завершить к началу июля.

«Работы по благоустройству набережной у водоема Южный выполнили на 60%. Проложили новые асфальтовые дорожки по периметру водоема, установили 21 новую скамейку с урнами. В ближайшее время завезут плодородную землю для посадки кустарника и деревьев. Планируется, что на берегу возле спасательной станции сделают три пляжных зоны, куда завезут свежий песок. Напротив оборудуют место для рыболовов. Возможно, сделают площадку для игры в волейбол для молодежи. Недалеко от места отдыха установят новую детскую площадку со стороны дома №2 на улице Молодежная», - сказала Дерявко.

Она добавила, что планируется добавить мачты освещения вдоль новых дорожек. Власти Подольска также обратятся в полицию для того, чтобы летом организовать дополнительное патрулирование благоустроенной зоны отдыха.

Насчет очистки пруда пока решение не принято. Купаться в водоеме запрещено. Также власти рассмотрят варианты дальнейшего благоустройства набережной, которое планируются провести в 2021 году.