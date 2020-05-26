РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 мая. В городском округе Балашиха за минувшие сутки выявили 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся в округе составило 1 198 человек, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидемситуации в регионе.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 817 новых случаев заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 35 163 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 6 178 человек выписали домой из стационаров, 349 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 1198 случаев заболевания зафиксировано в Балашихе», – говорится в сообщении.

По состоянию на 25 мая в городском округе насчитывалось 1186 случаев Covid-19.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8 (800) 550-50-30. Специалисты могут ответить на все интересующие вопросы.

«Сейчас у нас развивается новое направление в городе. Оно называется «Волонтеры фотографы». <...> (Они - ред.) фотографируют как раз в больницах врачей, делают «добрые бейджи» с лицами улыбающихся врачей», - рассказала Драгунова.

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Текстовая трансляция

26 МАЯ

- Путин заявил, что пик пандемии коронавируса в России пройден.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Подольск и Коломна лидируют по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Всего в Московской области выявили 35163 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Подмосковье самый высокий уровень самоизоляции зафиксировали в Лобне и в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. По данным на 12 часов, в Москве индекс равен 1,8 балла из 5.

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человек.