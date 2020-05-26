РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 мая. В Домодедове за сутки выявили еще 23 случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших с начала пандемии составляет 850 человек, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Московской области.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 817 новых случаев заболевания.

«Выявленные случаи по городским округам: <...> Домодедово - 850 (+23)», - говорится в сообщении.

Всего в Московской области зафиксировано 35 163 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 349 заболевших, выздоровели и выписались 6 178 человек.

Жителей призывают соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без веской причины. В общественных местах необходимо надевать маски. В Подмосковье работает «горячая» линия 8(800)550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

26 МАЯ

- Путин заявил, что пик пандемии коронавируса в России пройден.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Подольск и Коломна лидируют по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Всего в Московской области выявили 35163 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Подмосковье самый высокий уровень самоизоляции зафиксировали в Лобне и в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. По данным на 12 часов, в Москве индекс равен 1,8 балла из 5.

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человек.