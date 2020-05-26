РИАМО - 26 мая. Снимки врачей делают 36 добровольцев для «добрых бейджев» в больницах, где лечат больных с коронавирусом, сообщила во вторник председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

«Сейчас у нас развивается новое направление в городе. Оно называется «Волонтеры фотографы». <...> (Они - ред.) фотографируют как раз в больницах врачей, делают «добрые бейджи» с лицами улыбающихся врачей», - рассказала Драгунова.

По ее словам, фотоволонтеры работают уже три недели. За это время к движению присоединились 36 добровольцев. Они работают в Центральном научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова и в ГКБ N 1 имени Н.И. Пирогова.

«Сейчас у нас в городе зарегистрировано 86 тысяч волонтеров в базе mosvolonter.ru. В период пандемии на акции только #МыВместе помощи пожилым людям сейчас у нас работает 20,5 тысячи волонтеров», - добавила Драгунова.

Она также уточнила, что добровольцы могут выбрать себе направление по душе. Например, помогать животным, пожилым людям, доставлять лекарства, выполнять обязанности водителя и многое другое.

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Текстовая трансляция

26 МАЯ

- Путин заявил, что пик пандемии коронавируса в России пройден.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Подольск и Коломна лидируют по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Всего в Московской области выявили 35163 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Подмосковье самый высокий уровень самоизоляции зафиксировали в Лобне и в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. По данным на 12 часов, в Москве индекс равен 1,8 балла из 5.

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человек.