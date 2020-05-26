РИАМО - 26 мая. Подольск, где за сутки выявили 99 новых случаев заражения Covid-19, и Коломна, где также зафиксировали 68 новых случаев коронавиурса, лидируют по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом, всего в Подмосковье за сутки зарегистрировали 817 новых случаев инфицирования, сообщает региональный оперативный штаб.

Всего в Московской области выявили 35163 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

46 случаев заражения за сутки выявили в Одинцове, 38 – в Химках, 30 - в Королеве, 26 – в Электростали, по 23 – в Домодедове и Егорьевске, 22 – в Дмитрове, 21 – в Люберцах, 20 – в Красногорске, 19 – в Шатуре и Лобне.

Еще по 17 новых случаев инфицирования выявили – в Воскресенске и Сергиевом Посаде, 16 – в Орехово-Зуево и Солнечногорске, 15 – в Раменском и Реутове, 14 – в Истре и Наро-Фоминске, 12 – в Рузе, Балашихе и Долгопрудном, 11 – в Мытищах и Пушкине, десять – в Талдоме и Чехове.

Девять – в Краснознаменске, по восемь – в Ленинском, Лыткарине, Серебрянных Прудах, Ступине и Щелкове, по семь – в Богородском, Павловском Посаде и Серпухове, по шесть – в Дзержинском и Луховцах, по пять – в Озерах, Фрязине и Кашире, по четыре – в Котельниках, Жуковском и Дубне, по три – в Клину, Шаховской, Электрогорске, по два – в Волоколамске, Ивантеевке, Пущине, Рошале, по одному в – Бронницах, Лосино-Петровском, Чергоноловке.

Ни одного случая не выявили во Власихе, Зарайске, Звездном городке, Красноармейске, Лотошине, Можайске и Протвине.

В Московской области до 31 мая из-за распространения коронавируса действует режим самоизоляции для людей всех возрастов. Гражданам нельзя выходить из дома без веской причины. Также в общественных местах обязательно ношение масок.

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Текстовая трансляция

26 МАЯ

- Путин заявил, что пик пандемии коронавируса в России пройден.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Подольск и Коломна лидируют по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Всего в Московской области выявили 35163 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Подмосковье самый высокий уровень самоизоляции зафиксировали в Лобне и в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. По данным на 12 часов, в Москве индекс равен 1,8 балла из 5.

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человек.