РИАМО - 26 мая. Со вторника в Москве вновь открылись для волонтеров 13 муниципальных зооприютов, а также частные учреждения по уходу за бездомными животными, сообщила председатель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.

Ранее из-за распространения коронавируса доступ волонтеров в зооприюты был ограничен. Более двух месяцев собаки и кошки получали только стандартный уход.

«Сейчас в Москве работают 13 муниципальных приютов, есть еще частные приюты. Есть приюты, которые организовали фонды и НКО. В них тоже можно приходить, привозить корма. Это все можно посмотреть на сайте mosvolonter.ru. Выбрать то место, животное, которому вы хотите помочь», - сказала Драгунова.

Чтобы помочь приюту заботиться о животных, необходимо связаться с выбранным учреждением и получить электронный пропуск. Для этого добровольцам-новичкам надо сначала зарегистрироваться на сайте mosvolonter.ru и получить персональный ID.

«ID вы получаете один раз и становитесь волонтером Москвы. Дальше вы заходите на сайт nedoma.mos.ru или mos.ru и оформляете пропуск волонтера. Для этого как раз понадобится номер ID», - объяснила Драгунова.

По ее словам, оформить пропуск можно на выбранный день. В сутки приюты для животных смогут принять 15 волонтеров. Посещения распределят по времени, поскольку сейчас многие хотят возобновить встречи со своими подопечными.

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Текстовая трансляция

26 МАЯ

- Путин заявил, что пик пандемии коронавируса в России пройден.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Подольск и Коломна лидируют по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Всего в Московской области выявили 35163 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Подмосковье самый высокий уровень самоизоляции зафиксировали в Лобне и в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. По данным на 12 часов, в Москве индекс равен 1,8 балла из 5.

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человек.