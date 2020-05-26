РИАМО - 26 мая. В Балашихе ссора двух мужчин закончилась поножовщиной, пострадавший госпитализирован в Балашихинскую больницу, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

У госпитализированного колото-резанное ранение грудной клетки и брюшной полости. Преступление совершено в ходе распития спиртных напитков по адресу: улица Заречная, дом 11.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками оперативного отдела за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции гражданин 1964 года рождения, ранее судимый», — сказал собеседник агентства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда».