РИАМО - 26 мая. В Подмосковье самый высокий уровень самоизоляции зафиксировали в Лобне и в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха, индекс там составил 2,6 балла, в столице лучше всего самоизоляцию соблюдают в поселении Московский, индекс там составил 2,8 балла, следует из данных «Яндекса».

По данным на 12 часов, в Москве индекс равен 1,8 балла.

Индекс выше 2 баллов зарегистрировали в Ивантеевке, Королеве, Павловском Посаде, Балашихе, Люберцах, Подольске, Щербинке, Одинцове, Красногорске, Долгопрудном, Чехове и Зеленограде.

В Московском регионе по 31 мая действует режим всеобщей самоизоляции, жители не должны выходить на улицу без веской причины. В Москве сохраняется пропускной режим на транспорте.

«Яндекс» фиксирует количество людей на улицах городов и оценивает его по шкале от нуля до пяти, где пять означает, что на улицах почти никого нет, а значит коронавирусу труднее распространяться.

В Московском регионе началось постепенное ослабление ограничений, введенных из-за пандемии: возобновили работу строительные и промышленные предприятия, каршеринг и МФЦ.

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Текстовая трансляция

26 МАЯ

- Путин заявил, что пик пандемии коронавируса в России пройден.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Подольск и Коломна лидируют по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Всего в Московской области выявили 35163 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Подмосковье самый высокий уровень самоизоляции зафиксировали в Лобне и в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. По данным на 12 часов, в Москве индекс равен 1,8 балла из 5.

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человек.