РИАМО - 26 мая. На данный момент пользователи сервиса «Социальный мониторинг», который контролирует передвижения больных коронавирусом и ОРВИ, оплатили штрафов на общую сумму 2,2 миллиона рублей, сообщил во вторник руководитель Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.



«Фактически оплачено на сегодняшний день 2,2 миллиона рублей – это те люди, которые решили не оспаривать и сразу оплатили, не стали ничего дожидаться», - сказал Данчиков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».



Он отметил, что у каждого гражданина есть право на обжалование штрафа, которое предусмотрено федеральным и городским законами.

Также за нарушение самоизоляции несовершеннолетние, которые болеют коронавирусной инфекцией, несут административную ответственность.

«С точки зрения человека, больного коронавирусной инфекции, взрослый это или ребенок, он является носителем, он может заразить окружающих, то есть риск здесь одинаковый. Но с точки зрения административного производства у несовершеннолетних другая процедура, но она тоже есть», - подчеркнул Данчиков.

Чтобы привлечь несовершеннолетнего к ответственности, составляется протокол. Он направляется в комиссию по делам несовершеннолетних, которая рассматривает документ и определяет меру ответственности, которая может быть применена к опекунам или родителям нарушителя.

В столице продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции и правило обязательного ношения масок.

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Текстовая трансляция

26 МАЯ

- Путин заявил, что пик пандемии коронавируса в России пройден.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Подольск и Коломна лидируют по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Всего в Московской области выявили 35163 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Подмосковье самый высокий уровень самоизоляции зафиксировали в Лобне и в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. По данным на 12 часов, в Москве индекс равен 1,8 балла из 5.

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человек.