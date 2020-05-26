РИАМО – 26 мая. Актриса Юлия Снигирь заступилась за американский сериал о Екатерине II «Великая», который в соцсетях обвиняют в русофобии и насмешках над российской историей, девушка также похвалила актеров и остроумные диалоги сериала, сообщает Газета.ru.

«Великую» с Эль Фаннинг страшно невзлюбили в нашей стране. «Оскорбление чувств», <…> «они насмехаются над российской историей» <…>. Ребята, давайте честно - вы хотите сказать что моя «Великая» - правдивый исторический сериал? Или, может, я больше похожа на Екатерину, чем Эль Фаннинг? Пфф...», – написала актриса на своей личной странице в соцсети Instagram.

Снигирь добавила, что даже не сможет подсказать правдивый литературный источник про Екатерину. Актриса попросила поклонников не смотреть сериалы ради поиска исторической правды.

Девушка также похвалила актеров и остроумные диалоги сериала.

Премьера сериала «Великая», посвященного жизни российской императрицы Екатерины II и ее мужа – императора Петра III, состоялась 15 мая. Режиссером является Мэтт Шэкман.