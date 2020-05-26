РИАМО - 26 мая. Свыше сотни километров общегородских коллекторов оснастят в Москве современными системами безопасности в рамках программы технического перевооружения слаботочных систем ГУП «Москоллектора», говорится в сообщении пресс-службы компании.

В целях повышения уровня безопасности объектов коллекторного хозяйства, расположенных в пределах Садового кольца и вдоль вылетных магистралей, а также в рамках государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» была разработана программа технического перевооружения слаботочных систем ГУП «Москоллектор».

«В программу вошли 108 километров общегородских коллекторов, в которых проложены ключевые коммуникации: магистральные тепловые и водопроводные сети, высоковольтные силовые кабели, кабели связи и спецсвязи. Реализация данной программы на предприятии планируется до 2025 года», - сказал генеральный директор ГУП «Москоллектор» Яков Ротмистров.

В Москве ведут колоссальную работу по модернизации инженерной и коммуникационной инфраструктуры. Все объекты предприятия телемеханизированы и происходят круглосуточный мониторинг 792-километрового коллекторного хозяйства города. Смонтировано 120 тысяч датчиков: охранно-пожарной сигнализация, затопления, температуры, аппаратура контроля метана.

Выполнение программы позволит предприятию повысить безопасность и антитеррористическую защищенность объектов инженерной инфраструктуры, а также и дальше обеспечивать бесперебойное функционирование объектов коллекторного хозяйства.