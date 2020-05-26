РИАМО - 26 мая. В городском округе Луховицы на электронные торги для последующей продажи выставили нежилое помещение площадью 75,7 квадратных метров, аукцион состоится 14 июля текущего года, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Помещение прекрасно подойдет под офис, офисно-торговую деятельность, при этом от арендатора потребуются небольшие вложения для замены внутренней отделки. Желающих приобрести помещение привлечет его расположение вблизи маршрутов общественного транспорта, административно-торговых и общественно-деловых объектов», – говорится в сообщении.

Помещение расположено в Луховицах на первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: улица Мира, дом 18. Комфортной работе будет способствовать благоприятная экологическая обстановка в районе.

Аукцион состоится 14 июля 2020 года. Цена продажи помещения стартует от 860 тысяч рублей. Заявки на участие в аукционе по продаже имущества принимаются до 8 июля на электронной торговой площадке РТС-тендер по адресу: www.rts-tender.ru.